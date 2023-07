Bari, Mignani: “Mercato? Ci manca qualcosa, ma abbiamo tempo”

ROCCARASO – Archiviata l’amichevole col Renato Curi Pescara, mister Mignani intravede progressi nel percorso di preparazione del suo Bari. “La condizione sta crescendo – dice – i ragazzi hanno coperto il campo abbastanza bene. Gli avversari di oggi sono ben diversi da quelli che troveremo in campionato. Fase di non possesso con Faggi a destra, Morachioli a sinistra e Bellomo a supporto di Nasti? Cerchiamo di mettere i giocatori nelle condizioni migliori per poter far bene. Faggi ha tempi di inserimento”.

Ci si aspetta qualcosa in più da Scheidler, dopo un primo anno d’ambientamento: “Lui deve avere motivazioni a mille. Lo scorso è stato un anno di apprendistato, adesso deve determinare. Abbiamo investito su di lui, dobbiamo ritrovarlo e averlo a tempo debito. Mercato? Qualcosa dobbiamo fare, alcuni ruoli sono scoperti ma col direttore c’è grande sintonia. Ma c’è ancora tanto tempo, non si prendono giocatori tanto per prenderli. Serve gente utile al nostro pensiero di calcio”.

Su altri singoli offensivi: “Menez ha lavorato a parte, l’ho provato un po’ con la squadra. Per lui, comunque, parla la carriera e decantarne le caratteristiche non serve. Vogliamo che si integri nel più breve tempo possibile. E’ un giocatore offensivo, sa bene dove poter andare. Nasti? Cerco di trasmettergli quelle che sono le mie conoscenze e le nostre idee”.

Ormai al passo d’addio Cheddira e Caprile, Mignani spende qualche parola anche su di loro. Si comincia dal portiere: “Penso che Caprile in questo momento sia tra i portieri che ha più prospettiva. Giocasse in A sarei contento per lui, non tarpo le ali al ragazzo e non sarebbe giusto. Anche per quanto riguarda Cheddira, credo che il presidente abbia parlato chiaro. Se vogliono salire di categoria è giusto che ciò possa accadere, ma voglio bene ad entrambi”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp