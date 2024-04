Bari, ennesimo ko: la Cremonese espugna 2-1 il San Nicola

Una striscia negativa senza fine, il Bari perde anche in casa con la Cremonese e rischia seriamente di compromettere la sua stagione: vincono 2-1 i grigiorossi con l’autorete di Maiello e il gol di Collocolo, lasciando nello sconforto la piazza biancorossa, a cui non è bastato il gol nel finale di Edjouma per consolarsi.

Iachini torna alla difesa a 3 schierando Lulic terzo di difesa a destra: Maiello in mezzo al campo con Maita. Morachioli e Sibilli a supporto di Diaw.

Bari completamente in bambola nei primi minuti: prima regala il calcio d’inizio alla Cremonese, poi dopo un minuto la mette nella sua porta con Maiello, che su cross di Sernicola prende in controtempo Brenno e porta in vantaggio i grigiorossi.

Prova a reagire la formazione biancorossa al 3’: Diaw da sinistra fa volare Jungdal in calcio d’angolo. Cremonese in palla e ancora pericolosissima al 21’: Sernicola rientra sul destro e calcia, il Bari si salva in calcio d’angolo. Il Bari è sfortunato e poco preciso: guizzo di Sibilli da sinistra, Morachioli sul secondo palo la spedisce di pochissimo a lato.

A inizio ripresa il Bari sfiora ancora il pareggio: Di Cesare calcia da sinistra, Jungdal respinge, la difesa della Cremonese salva sulla linea anticipando Aramu e SIbilli. La Cremonese raddoppia al 22’ della ripresa: Tsadjout va sempre via sulla sinistra e la mette sul secondo palo, dove Collocolo deposita alle spalle di Brenno. Minuto 27: Falletti fa tutto il campo e arriva a tu per tu con il portiere del Bari che respinge con il corpo. Il Bari accorcia le distanza al 92′ con Edjouma, bravo a raccogliere un pallone vagante e a battere Jungdal. Una consolazione magra per una piazza che affronterà l’ennesima settimana difficile. E tra otto giorni arriva la trasferta di Como.

32a g. Serie BKT: Bari-Cremonese 1-2

Marcatori: 2’pt aut Maiello (C), 22’st Collocolo (C), 47’st Edjouma (B)

Bari (4-3-1-2): Brenno, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci (30’st Dorval), Maita (22’st Edjouma), Maiello (22’st Benali), Lulić, Sibilli, Morachioli (1’st Aramu), Diaw (30’st Colangiuli)

A disp.: Pissardo, Bellomo, Achik, Guiebre, Zuzek, Acampora, Puscas

All. G. Iachini

Cremonese (3-5-2): Jungdal, Ravanelli (c), Collocolo (29’st Abrego), Sernicola (45’st Zanimacchia), Ghiglione, Vazquez (1’st Pickel), Antov, Majer, Lochoshvili, Johnsen (19’st Falletti), Tsadjout (45’st Falletti)

A disp.: Saro, Marrone,Ciofani, Buonaiuto, Afena-Gyan, Castagnetti, Quagliata

All. G. Stroppa

Arbitro: Sig. Alberto Santoro (Messina); assistenti: Sig. Pasquale De Meo (Foggia) e Sig. Thomas Miniutti (Maniago). Quarto Ufficiale: Sig. Alberto Ruben Arena (Torre del Greco). VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo), AVAR: Lorenzo Maggioni (Lecco)

Ammoniti: Maiello (B), Di Cesare (B), Vazquez (C), Antov (C), Tsadjout (C), Maita (B), Bellomo (B, dalla panchina), Sibilli (B)

Espulsi:

Angoli: 7-2

Rec.: 2’pt; 5’st

Note: Bari in completo nero con inserti dorati, Cremonese in completo bianco con inserti grigiorossi

Stadio San Nicola; cielo sereno, 18°C, terreno in buone condizioni; 17.328 spettatori (8.809 abbonati; 203 tifosi ospiti)

