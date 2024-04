Foggia, il rosso di Tascone pesa: la Casertana vince 0-2

FOGGIA – Magia spezzata anche allo “Zaccheria”, il Foggia non riesce a ripartire dopo il k.o. di Latina, la Casertana degli ex vince 2-0, troppo pesante l’inferiorità numerica, durata per più di ottantacinque minuti. Avvio shock, infatti, per i satanelli, al 4’ Tascone interviene in maniera troppo irruenta su Tavernelli, Scatena di Avezzano non ha dubbi ed estrae il rosso diretto, grave perdita per Cudini, non sarà l’unica. I rossoneri provano comunque a reagire, all’8’ Millico scodella per Salines che di testa non centra la porta. Primo affondo della Casertana al 14’, Tavernelli imbuca Montalto che da ottima posizione calcia male. La serata dei satanelli sembra stregata, a ridosso del quarto d’ora Millico deve abbandonare in campo, problemi muscolari per lui, al suo posto Tenkorang. Il match si riaccende al 33’, piazzato di Tavernelli per la testa dell’ex Sciacca che manda alto. Al 35’ il Foggia torna ad essere pericoloso, Rolando pesca la testa di Gagliano, intervento prodigioso e reattivo di Venturi. 41’, tanto spazio per i velocisti rossoblù, Carretta serve orizzontalmente Deli per un rigore in movimento salvato dalla deviazione di Riccardi. I campani alzano i ritmi nel finale di frazione, al secondo di recupero cross di Anastasio per Tavernelli che arriva in spaccata ma, disturbato da Rizzo, non riesce a freddare Perina. I satanelli resistono, 0-0 all’intervallo.

Falchetti padroni del campo in avvio di ripresa, al 54’ corner di Carretta, incornata di poco sopra la traversa di Celiento. 64’, super intervento di Perina su Carretta che riceve dalla sinistra, i rossoneri sono in affanno ma sfiorano il vantaggio al 70’: Rolando per Tenkorang che la piazza, il tocco decisivo di Anastasio strozza l’urlo dello “Zac”. Nel momento migliore dei pugliesi proprio Tenkorang si fa male e lascia il Foggia momentaneamente in nove, al 78’, in attesa del cambio, la Casertana punisce con la ripartenza di Carretta, Montalto a tu per tu non perdona e porta avanti i falchetti, grandi proteste dalla panchina rossonera, espulso anche Cudini. Uno-due micidiale, il raddoppio giunge all’83’, zuccata di Sciacca derivante da un piazzato, Perina respinge su Curcio che realizza il gol dell’ex sotto la “Sud” e non esulta. Due firme d’autore siglano la prima vittoria della Casertana allo “Zaccheria” dopo 39 anni, il Foggia incassa la seconda sconfitta di fila.

