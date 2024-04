Bari-Cremonese 1-2, la sintesi del match

Bari-Cremonese 1-2

Reti: 2’ autorete Maiello (C), 67’ Collocolo (C), 90’+2’ Edjouma (B).

Bari (4-3-1-2): Brenno, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci (75’ Dorval), Maita (67’ Edjouma), Maiello (67’ Benali), Lulić, Sibilli, Morachioli (46’ Aramu), Diaw (75’ Colangiuli). Panchina: Pissardo, Bellomo, Achik, Guiebre, Zuzek, Acampora, Puscas. All. G. Iachini.

Cremonese (3-5-2): Jungdal, Ravanelli, Collocolo (74’ Abrego), Sernicola (90’ Zanimacchia), Ghiglione, Vazquez (46’ Pickel), Antov, Majer, Lochoshvili, Johnsen (64’ Falletti), Tsadjout (90’ Falletti). Panchina: Saro, Marrone,Ciofani, Buonaiuto, Afena-Gyan, Castagnetti, Quagliata. All. G. Stroppa.

Arbitro: Alberto Santoro (Messina); assistenti: Pasquale De Meo (Foggia) e Thomas Miniutti (Maniago). Quarto Ufficiale: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco). VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo), AVAR: Lorenzo Maggioni (Lecco).

Ammoniti: Maiello, Di Cesare, Maita, Bellomo (B, dalla panchina), Sibilli (B); Vazquez, Antov, Tsadjout (C).

Note: angoli 7-2; recuperi: 2’pt e 5’st. Bari in completo nero con inserti dorati, Cremonese in completo bianco con inserti grigiorossi. Stadio San Nicola; cielo sereno, 18°C, terreno in buone condizioni; 17.328 spettatori (8.809 abbonati; 203 tifosi ospiti)

PER LA SINTESI CLICCA QUI

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author