Bari, si dimena nudo per strada: interviene il 118

BARI – Avrebbe iniziato a togliersi i vestiti per strada, lasciandoli sul marciapiede e rimanendo completamente nudo. È accaduto questa mattina, all’ora di pranzo, in via Pasubio, al quartiere Carrassi, e in via Amendola, al quartiere San Pasquale. Protagonista della vicenda un uomo, sulla quarantina, in evidente stato di agitazione, si sarebbe fermato a centro strada e con fare sconnesso, si sarebbe dimenato per strada. L’episodio si è concluso in pochi minuti con l’arrivo dei carabinieri e dell’ambulanza del 118 che hanno portato via il giovane. Le immagini, in pochissimo tempo, hanno fatto il giro dei social network.

