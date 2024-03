Bari, cambiano gli allenatori ma i numeri restano simili

Tre allenatori cambiati ma il risultato non cambia. Il Bari non inverte la tendenza, fa fatica fuori casa e adesso rischia anche la retrocessione vista una classifica che vede la squadra di Iachini a quattro punti dalla zona playout dopo il successo conquistato dallo Spezia nell’ultimo turno. La cura Iachini non sta dando gli effetti sperati, l’allenatore marchigiano ha raccolto 7 punti nelle prime 6 gare, una media di 1,17 che fa il paio con quelle di Mignani e di Marino che lo avevano preceduto. In trasferta, la formazione biancorossa ha il penultimo rendimento con 2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Peggio ha fatto solo il Lecco che ha raccolto appena un punto in meno. Lontano dal San Nicola la squadra ha perso le ultime quattro arrendendosi nell’ordine 3-0 a Palermo, 1-0 a Bolzano, 2-0 a Catanzaro e appunto 3-1 a Venezia. Anche i dati dell’attacco non confortano. Con 29 gol il Bari è la diciassettesima squadra per gol fatti, davanti a Spezia e Ascoli che ne hanno segnati 28 e al Lecco fermo a 27. Numeri che fanno paura in vista della ripresa del campionato, in programma sabato alle ore 16.15 al San Nicola contro la Sampdoria di Pirlo, che dopo il successo contro l’Ascoli è entrata in zona playoff. Iachini conta di recuperare Menez, per provare a dare brio ad una squadra che al momento fatica a risvegliarsi dal piattume.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author