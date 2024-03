Serie C/C, top e flop della 31a Giornata

TOP REPARTO

PORTIERE

Ghidotti (Avellino) A Francavilla Fontana si rende protagonista di almeno tre interventi decisivi. Saracinesca.

DIFESA

Sbraga (Potenza) Dirige il pacchetto arretrato con autorevolezza. Tempestivo nelle chiusure, preciso negli anticipi.

CENTROCAMPO

Frisenna (Messina) Entra ad inizio ripresa e riagguanta il Benevento proprio sui titoli di coda, con un gol da cineteca.

ATTACCO

Adorante (Juve Stabia) Spedisce al tappeto il Taranto in un paio di minuti, con una micidiale doppietta. Mortifero.

ALLENATORE

Taurino (Monopoli) I biancoverdi sbancano Cerignola, tornando al successo dopo ben otto giornate di astinenza.

FLOP REPARTO

PORTIERE

Perina (Foggia) Topica clamorosa in occasione del gol del Sorrento. E pensare che sino a quel momento era stato il migliore in campo.

DIFESA

Di Renzo (Monterosi) Gettato nella mischia dopo il primo tempo; naufraga anche lui al cospetto degli ispirati attaccanti del Picerno.

CENTROCAMPO

Romano (Giugliano) L’ex tarantino incassa un rosso diretto dopo un quarto d’ora di gioco, per una brutta entrata sul brindisino Petrucci.

ATTACCO

Costantino (Catania) Sciupa in malo modo una delle poche palle giocabili. Non riesce ad incidere come vorrebbe e dovrebbe.

ALLENATORE

Baldini (Crotone) Brutta sconfitta casalinga, quella rimediata contro il Latina. Per il tecnico toscano, subentrato a Zauli, è il terzo ko in 4 gare.

