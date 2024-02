Bari, cadavere ritrovato in una pizzeria dismessa: cause naturali

BARI – Il cadavere di un 67enne è stato ritrovato nelle vicinanze di una pizzeria dismessa a San Giorgio, località a nord di Torre a Mare, quartiere a Sud di Bari. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle Volanti e della Scientifica del capoluogo per i rilievi del caso oltre a un’ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo i primi accertamenti, l’uomo, classe 1957, sarebbe morto per cause naturali tanto che ad allertare le forze dell’ordine sarebbe stata proprio la centrale operativa del 118. È possibile, infatti, che la segnalazione sia arrivata all’Emergenza Urgenza da qualche passante che ha visto il corpo dell’uomo riverso per terra.

