Salento, bimba di due anni positiva alla cannabis: indagano i carabinieri

Non destano particolari preoccupazioni le condizioni di salute della bambina di due anni, ricoverata nell’ospedale di Scorrano, in provincia di Lecce, dov’era stata accompagnata dai genitori per alcuni accertamenti, e durante i quali è risultata positiva ai cannabinoidi.

Subito dopo la scoperta, il personale sanitario del “Veris Delli Ponti” ha informato subito i carabinieri, i quali stanno indagando per capire dove e come la piccola abbia assunto cannabis.

La procura dei Minori di Lecce, perciò, ha disposto che la piccola non sia dimessa dal reparto di pediatria in attesa di definire i contorni della vicenda, e la posizione dei genitori che risiedono in Salento, ma sono nati a Catania.

