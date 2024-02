FASANO – Avrebbero massacrato di botte a Monopoli un turista milanese di 29 anni che davanti a un noto locale della movida aveva tentato di rubare lo scooter a uno di loro: quattro giovani di Monopoli sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Fasano con l’accusa di tentato omicidio in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Brindisi. La vittima fu trovata rantolante, il primo agosto dello scorso anno, in viale della Resistenza a Fasano e venne trasportata in gravi condizioni all’ospedale Perrino di Brindisi.

