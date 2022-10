BARI – Il lato B di Coyote Cutee colpisce ancora e porta benissimo al Bari. Stavolta ci si è spostati allo stadio Penzo di Venezia: foto ricordo con una donna 79enne che ha voluto scegliere un selfie del tutto originale come regalo di compleanno.

“Lei è Adriana – scrive la tifosa biancorossa sui canali social – una fantastica donna di 79 anni senza pregiudizi e con tanta voglia di vivere che mi ha chiesto come regalo per il suo compleanno di fare una foto insieme. Come potevo dirle di no. Al rigore segnato da Walid Cheddira, mi ha chiamato sventolando la sciarpa per raggiungerla e farci una foto insieme. Mi ha confessato di ammirarmi per il mio gesto, ma sono io che ammiro lei ed il suo spirito. Magari ad arrivare così a 79 anni. Tutti si sono messi a chiedermi foto ieri, ma la vera STAR era lei. GRAZIE ADRIANA per la meravigliosa trasferta, sicuramente continueremo a portare fortuna alla nostra squadra del cuore, LA BARI”.

Per la cronaca, stavolta il Bari ha vinto e anche la fortuna ha fatto la sua parte, tenendo col fiato sospeso i tifosi biancorossi sino alla fine per un presunto contatto in area di rigore che l’arbitro ha poi giudicato regolare, negando un eventuale penalty al Venezia.