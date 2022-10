Si chiama “Cuore Lucano” il progetto solidale che vedrà protagonisti la Caritas Diocesana di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo e la BCC Basilicata per sostenere le famiglie in difficoltà in un momento che si prospetta molto complesso per le numerose crisi in atto, da quella sanitaria a quella energetica e fino alla congiuntura storica, determinata dal conflitto bellico.