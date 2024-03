Bari 2024, la sfida dei comitati. In attesa delle primarie

Bari – Non c’è l’intesa sulle regole delle primarie a sinistra. Intanto, aprono i battenti i comitati dei candidati a sindaco: in via Melo “la Base” di Michele Laforgia, nelle prossime ore taglio del nastro anche per Vito Leccese.

