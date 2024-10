‘Banca Generali Un Campione per Amico’ fa tappa a Galatina

La più longeva manifestazione sportivo-educativa d’Italia, Banca Generali Un Campione per Amico, promossa da quattro leggende dello sport italiano – Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni – arriva a Galatina martedì 22 ottobre. Grazie alla collaborazione con Banca Generali, che sostiene l’evento per il tredicesimo anno consecutivo, Piazza San Pietro si trasformerà in una palestra a cielo aperto.

Durante la mattinata, i quattro testimonial insegneranno ai bambini delle scuole primarie e secondarie non solo i segreti per diventare campioni, ma soprattutto l’importanza di valori come integrazione, rispetto delle diversità, determinazione e passione. Attraverso giochi e attività sportive, i giovani partecipanti potranno apprendere i principi essenziali dello sport e della vita, in un percorso che unisce educazione fisica e formazione umana.

L’obiettivo di Banca Generali Un Campione per Amico è quello di avvicinare i ragazzi all’attività fisica regolare, fondamentale per una crescita sana, e di promuovere l’educazione finanziaria e la sostenibilità. Durante l’evento, i bambini riceveranno anche nozioni base di risparmio e un libretto dedicato agli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Agenda ONU 2030, nell’ambito del progetto “Time To Change”.

Corrado Liguori, Sales Manager di Rete Sud di Banca Generali, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: “Siamo orgogliosi di sostenere da tredici anni un evento che non è solo sportivo, ma racchiude valori fondanti di vita e di relazione, trasmettendo alle nuove generazioni i principi positivi dello sport e le basi dell’educazione finanziaria.”

Con il patrocinio del CONI e del CIP, l’evento coinvolge ogni anno oltre 10.000 bambini in dieci città italiane, confermandosi una delle iniziative più importanti nel legame tra sport e scuola.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author