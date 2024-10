Piloti Sipontini: Giovanni Dello Russo al 71° Rally di Sanremo

Tra i 112 piloti che dal 18 al 20 settembre si sfideranno al 71° Rally di Sanremo ci sarà anche Giovanni Dello Russo, portacolori della ASD Piloti Sipontini, affiancato dal navigatore Venanzio Aiezza.

A bordo della loro Toyota Yaris GR R1T 4×4 Naz, gestita dal Team Lion in collaborazione con AilineCorse, il duo si presenterà in testa alla classifica Under23 e al secondo posto nel Promotion, nel trofeo GR Yaris Rally Cup.

La competizione, valevole per il Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, European Rally Trophy e Coppa Rally Zona-2, oltre che per diversi trofei di marca come Michelin Trofeo Italia, Trofeo Accademia Pirelli, GR Yaris Rally Cup e Suzuki Rally Cup, sarà decisiva e impegnativa per l’equipaggio.

L’evento, iniziato giovedì 17 ottobre con le verifiche sportive e tecniche, si svolgerà con le dieci prove speciali tra venerdì 18 e sabato 19. La partenza è prevista per venerdì alle 15:00 da Corso Imperatrice a Sanremo, con l’arrivo finale programmato per sabato alle 16:40 nella stessa località.

