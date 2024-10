Pallamano, Conversano si prende la vetta del campionato di Serie A Gold

Sei su sei. La Pallamano Conversano batte anche Rubiera nel recupero della terza giornata del campionato di Serie A Gold maschile e si prende la testa della classifica con 12 punti, gli stessi di Sassari che però ha giocato una gara in più. Al Palasangiacomo i biancoverdi di Alessandro Tarafino si sono imposti con il punteggio di 41-26 al termine di una gara approcciata malissimo ma poi messa sul binario giusto nella seconda frazione di gioco. Inizio horror per i biancoverdi, anche mercoledì in maglia nera, che sono andati sotto addirittura 1-6 prima di agguantare la parità a quota 12, andare al riposo sul punteggio di parità e strappare dal 10’ della ripresa in poi. Tarafino ha alternato un po’ tutti gli uomini a disposizione, tenendo a riposo il pivot norvegese Midtun, non in perfette condizioni fisiche. Migliori realizzatori Brenne e Scaramelli, autori di 6 reti a testa, mentre hanno chiuso con 5 marcature Radovcic e Bulzamini. 4 reti, invece per Pablo Marrochi. Si è rivisto in campo dopo quasi un anno Gabriele Iachemet, rientrato dopo un’operazione al legamento crociato e autore di 3 reti nella parte finale di gara. Per la capolista sabato ci sarà il Cingoli in casa, con l’obiettivo di allungare in testa alla classifica. Sempre sabato Fasano, un po’ in difficoltà in questo avvio di stagione, sarà di scena a Camerano.

