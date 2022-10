Lecce- Al margine del Congresso Nazionale Forense, ci sono state anche le votazioni per eleggere i delegati nell’Organismo Congressuale Forense per il distretto di Lecce. Eletti l. Avv.Fedele Moretti del Foro di Taranto e l’avv.Vincenzo Caprioli del Foro di Lecce. Un percorso non semplice che però permetterà ai due noti e stimati professionisti, di andare a rappresentare gli avvocati italiani e a dar loro voce, soprattutto alla luce di tutte le problematiche reali in seno alla professione emerse dal Congresso stesso.