Lecce- Il Comune chiede 540 mila euro a Sgm? Arriva tempestivamente la riposta a mezzo comunicato del Presidente Cantobelli: “Somme non dovute. ”Con riferimento alla notizia apparsa oggi sugli organi di stampa, relativa alla richiesta da parte del Settore LL.PP. del Comune di Lecce di pagamento di € 540.000 per i consumi di energia elettrica del filobus – dichiara il Presidente SGM Francesco Cantobelli – vorrei precisare che ad avviso di SGM tali somme non sono dovute, in quanto già scomputate dai costi del carburante, nell’ambito della rendicontazione dei costi di esercizio del filobus che la Società predispone e trasmette ogni anno al Comune. Ho inoltre già provveduto a chiarire tale circostanza con una nota inviata al Dirigente comunale firmatario della richiesta ed al Sindaco, offrendo la disponibilità mia e degli Uffici ad una verifica in contraddittorio delle rendicontazioni effettuate”.Conclude il Presidente.