Avis in Corsa a Gioia del Colle per scalare 2 posizioni in classifica

A una sola settimana dalla massiccia partecipazione alla “Corrifenice nel Paese Azzurro” di Casamassima, i podisti dell’Avis in Corsa Conversano si ripetono e rispondono presente anche all’evento organizzato dalla Gioia Running e tenutosi domenica scorsa in località Gioia del Colle.

La gara “CorriConGioia”, quarta tappa del CorriPuglia 2023, ha riscosso un notevole successo facendo convogliare per le strade della cittadina che sorge sull’altopiano delle Murge più di 1800 atleti pronti a darsi battaglia a colpi di sprint e allunghi lungo i 10 chilometri previsti dal percorso.

A rappresentare l’Avis in Corsa Conversano c’erano ben 39 runners ovvero Ronni Benigno, Anna Paola Coppi, Nicola Creatore, Michele Damiani, Marino Daniele, Antonio De Nicolò, Roberta Difino, Salvatore Gentile, Vito Giannuzzi, Domenico L’Abbate, Luigi L’Abbate, Giuseppe Labbe, Nicola Laricchiuta, Michele Laruccia, Sante Lo Drago, Vito Locaputo, Angelo Lopriore, Gennaro Lorusso, Vitantonio Lorusso, Luigi Lovecchio, Laura Magistà, Giovanni Manco, Graziano Marinelli, Maria Maringelli, Giacomo Meuli, Angelo Nardomarino, Francesco Narracci, Angelo Pace, Vito Domenico Pace, Michele Palumbo, Angela Ramunni, Marcantonio Russo, Maria Teresa Satalino, Donato Savino, Cosimo Sperti, Pierpaola Traversa, Domenico Trovisi, Matteo Trovisi e Massimo Zezza, i quali, con le loro performance, hanno permesso alla società del presidente Laruccia di scalare ben due posizioni nella classifica generale del CorriPuglia, superando in un sol colpo Asd La Fenice e Free Runners Molfetta.

A tagliare per primi il traguardo in casa Avis sono stati Vito Locaputo e Graziano Marinelli con Laura Magistà prima “quota rosa” conversanese in grado di archiviare la pratica. Da segnalare anche le ottime prove di Domenico Trovisi che ha concluso la sua gara in poco più di 45 minuti, e di Marino Daniele che, grazie alla sua prestazione, è riuscito a confermare il terzo posto in classifica generale, categoria SM70.

Come sempre impegnato su territorio laziale, invece, Giovanni Bianco che ha preso parte alla “Monterotondo Scalo corre per Matteo” tenutasi nell’omonima località in provincia di Roma domenica scorsa. Il corridore avissino ha chiuso la gara di 10 chilometri in un’ora e dieci minuti conquistando un ottimo quarto posto nella categoria SM75+.

