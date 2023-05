GIOVINAZZO – Missione compiuta per l’Afp Giovinazzo, club barese di hockey che centra un traguardo storico. Grazie al successo ottenuto al PalaPansini sui toscani del Forte dei Marmi per 9-3, infatti, la formazione barese torna in A1 con un turno d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Il giusto coronamento al termine di una stagione da protagonisti. E gara che si è messa subito bene per i padroni di casa: vantaggio con Colamaria al 4′, raddoppio di Santeramo, quindi rete di Mezzina e ancora Santeramo, quindi Mura. Allora gli ospiti accorciano le distanze con Bicicchi, ma la prima frazione si chiude con un netto 6-2 per via delle successive realizzazioni di Mura e D’Ambrosio. Nella ripresa segna subito (e nuovamente) Mura, seguito da Santeramo e poi ancora Mura. Prova infine ad accorciare le distanze Chereches. Poi si attende soltanto la fine, ed è festa grande.

