Foggia: Rossi, ‘In una gara secca vince chi sta meglio’

(Di Lorenzo Ruggieri) Potenza: “Sarà una gara sporca, dovremo essere bravi nell’interpretazione. Ho sensazioni positive, ma il giudice supremo è il terreno di gioco. Incontreremo una squadra molto fisica e mi auguro che non piova. Sarà necessario farci trovare all’altezza della situazione”.

Indisponibili: “Saranno assenti Di Pasquale, Markic, Battimelli e Nobile. Il resto del gruppo è a disposizione”.

Playoff: “Se nell’arco di un campionato i valori vengono fuori, nelle partite secche spesso vince la squadra che sta meglio. In queste situazioni è fondamentale anche il contesto generale. L’ambiente dovrà vivere questo momento con gioia e serenità, non come un atto dovuto. Siamo in Serie C e non dobbiamo dimenticarlo, vincerà chi sarà più tranquillo e chi ragionerà partita dopo partita”.

Condizione fisica: “In questi venti giorni di pausa abbiamo lavorato anche dal punto di vista fisico. Abbiamo recuperato qualche giocatore, che però non ha il ritmo partita. Mi auguro che la squadra arrivi bene all’appuntamento di domani e che giochi al di sopra delle proprie potenzialità”.

Tifosi: “Conosco i tifosi, sono molto attaccati a questa squadra. Mi dà fastidio che Foggia venga associata a qualcosa di negativo e possiamo cambiare questa visione anche attraverso la squadra della città. So che il pubblico ci sarà vicino e che sono già in ritiro. Chiedo loro di vivere questo momento con gioia e serenità”.

