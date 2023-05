BOLOGNA – Non la migliore delle serate per l’Happy Casa Brindisi: partono male i playoff per la formazione guidata da coach Vitucci, sconfitta dalla Virtus Bologna con un netto 104-68. Emiliani che cercano di dettare subito legge, sin dal primo quarto: esso termina 29-13, va meglio nel successivo (35-23) ma non basta. Nette le affermazioni dei vice-campioni d’Italia anche nel terzo (20-14) e nel quarto (20-18). Alta per la Virtus Bologna la percentuale di realizzazione (66% sui tiri totali, per Brindisi siamo sul 43,5%). Adesso appuntamento con gara 2 (lunedi 15, sempre a Bolognma) e gara 3 (venerdì 19, al PalaPentassuglia).

