FCI Puglia: 13-14 maggio tutti in sella a Ruvo di Puglia e Bisceglie

L’Avis Bike Ruvo si assume l’onore e l’onere di organizzare per sabato 13 maggio una colorita edizione del Trofeo Cross Country XCO Giovanissimi per bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni. Nuovo percorso disegnato nei minimi dettagli nell’area verde tra via Volta e via Pellicani, per un evento inserito nella storica rassegna del “Maggio Sportivo Ruvese” organizzata dal comune di Ruvo di Puglia, che quest’anno festeggia il suo trentennale. L’inizio delle gare è programmato alle 16:00, previste le premiazioni per i primi tre di ogni categoria (maschile e femminile), le prime tre società con il maggior numero di atleti partecipanti e anche per tutti gli altri partecipanti indipendentemente dal piazzamento conseguito all’arrivo.

BISCEGLIE – Edizione numero 19 per la Neanderthal Cup di mountain bike cross country che gode del massimo prestigio non soltanto in ambito regionale (gara del circuito Challenge XCO Puglia) ma anche a carattere nazionale grazie agli sforzi profusi dalla Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro. Appuntamento a domenica 14 maggio a Bisceglie nell’incantevole scenario delle Grotte di Santa Croce dove si concentra tutta la logistica all’interno dell’azienda agricola Cassanelli. Previsti circa 150 partecipanti, provenienti da tutte le regioni del Centro-Sud tra esordienti, allievi, juniores, elite, amatori maschili e femminili. La prima partenza è fissata alle 9:30 e si correrà su un tracciato già noto agli onori delle cronache non solo nella mountain bike cross country ma anche nel ciclocross. Gli atleti dovranno infatti affrontare le due tradizionali discese ripide ed impegnative collocate sullo spettacolare sfondo della lama di Santa Croce, nonché i diversi tratti single track (passaggi singoli) che si snodano lungo i terrazzamenti sia in salita sia in discesa. Da affrontare alcuni ostacoli artificiali, un salto all’ingresso della stessa lama e alcuni tronchi da superare, posizionati in discesa.

