MILANO – Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in Villa Reale di Monza, nell’appuntamento lombardo “L’Italia delle Regioni”. Durante la Cerimonia c’è stata la firma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dell’Intesa sottoscritta tra tutti i Presidenti per il riconoscimento della Conferenza delle Regioni quale organo comune delle Regioni e Province autonome. Al termine della giornata il simbolico passaggio di consegne tra Lombardia e Piemonte, Regione che ospiterà nel 2023 la seconda edizione del Festival. Mentre l’edizione 2024 si svolgerà in Puglia.