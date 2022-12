Condividi su...

MILANO – Oltre 100 artigiani pugliesi per la grande fiera di Rho, nell’hinterland milanese, “Artigiano in fiera”. la Regione Puglia ha collaborato a brandizzare lo spazio espositivo con un’area eventi e somministrazione di prodotti tipici pugliesi, all’interno del Padiglione Italia, e un’area promozionale della Regione. La campionaria di rilievo internazionale promuove gli artigiani, creatori di bellezza e di bontà, di prodotti unici e di qualità, rispettosi della natura e delle persone. Una fiera che nelle precedenti edizioni ha visto la partecipazione di centinaia di migliaia di presenze. Nelle testimonianze degli operatori l’entusiasmo e le speranze di chi è impegnato a far conoscere le eccellenze della propria terra ad un pubblico nazionale e internazionale.