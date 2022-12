Condividi su...

Linkedin email

BARI – Per la sua terza edizione la pellicola di Bamp Cinema si avvolgerà idealmente dal Molise alla Sicilia sulla dorsale appenninica per far ritorno dal mar Jonio all’Adriatico. Per la prima volta infatti il progetto è esteso a tutto il Sud Italia e si svolgerà in sei regioni meridionali: Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Campania. Si inizia con la formazione dei docenti che saranno istruiti dagli esperti di cinema in 10 moduli; a loro volta i docenti (con il supporto degli educatori all’immagine dell’Accademia del cinema dei ragazzi – Get) trasferiranno le loro nuove conoscenze agli studenti che vedranno i film selezionati nei cinema degli esercenti cinematografici che hanno aderito al progetto. Sono circa 50 le sale cinematografiche coinvolte nelle 6 regioni di Bamp; 92 le proiezioni totali e 6 masterclass, una per regione.