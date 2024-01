Audizioni Ex Ilva, Sindacati: Si modifichi dl. 320 mln non bastano

Roma – Al Senato in audizione ci sono tutti: Sigle sindacali, Confindustria, Regione, Comune, l’indotto per evidenziare sopratutto la gravissima preoccupazione di imprese che rivendicano crediti, non riscossi (120 milioni di euro). Lo spettro dell’amministrazione straordinaria aleggia nell’aria e la paura è quella di perdere, tutto. Il fermo totale della produzione, poi è dietro l’angolo. Questo, a causa anche delle condizioni in cui versa il siderurgico tarantino.

