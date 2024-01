Bari 2024, il passo di lato di Lacarra non convince Laforgia nè Petruzzelli

Bari – Centrosinistra barese ancora senza pace: il passo “di lato” del deputato Marco Lacarra, in favore di Vito Leccese, non sblocca lo stallo sul candidato a sindaco. Un gruppo di militanti Pd scrive alla segretaria, Elly Schlein, per riproporre il nome del penalista Michele Laforgia, mentre l’assessore Pietro Petruzzelli attende il ritorno in assemblea.

