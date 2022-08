L’esperienza e le conoscenze tecniche di Acquedotto Pugliese saranno messe a servizio della regione costiera della striscia di Gaza, grazie al programma COOP4WaterRights che vede il Comune di Bari capofila. “Con il progetto – spiega Aqp in una nota – si sta migliorando il servizio idrico-fognario nella Municipalità di Khan Younis, la seconda più grande area urbana della zona con 268 mila abitanti. In particolare, tra le diverse iniziative vi è la realizzazione di una condotta fognaria di 33 chilometri e delle relative connessioni domestiche, che connetterà quattro tra i più popolosi distretti della Municipalità all’impianto di depurazione di Khan Younis”. Aqp “ha fornito il proprio supporto di verifica tecnica della progettazione per superare l’inadeguatezza del sistema fognario della municipalità e per rendere tale sistema più efficiente. Grazie all’iniziativa si eviterà di avere acque reflue in superficie con le inevitabili gravi implicanze di natura sanitaria, aumentando l’area di copertura del sistema fognario urbano e proteggendo al contempo la falda”.