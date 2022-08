BARI – Acquedotto Pugliese dà avvio ad una campagna sul risparmio idrico, con il duplice obiettivo di far conoscere cosa fa il più grande acquedotto d’Europa per gestire al meglio l’acqua e cosa possono fare i cittadini nella loro quotidianità. Una campagna di sensibilizzazione con un visual evocativo: in primo piano tre mani, che sostengono con fermezza una bottiglia in vetro ricolma d’acqua. Sono quelle di una donna, di un uomo e di un bambino. Sullo sfondo un tipico paesaggio estivo dell’entroterra pugliese. Al centro, raccontato dallo slogan “Acqua per tutti, tutti per l’acqua” il patto rivolto ad ogni cittadino affinché, insieme ad Acquedotto Pugliese, si impegni ad un utilizzo responsabile della risorsa. La campagna di comunicazione si svilupperà on line e sui canali social di Aqp, attraverso la promozione delle buone pratiche per un utilizzo consapevole dell’acqua, rivolgendo anche un invito a tutti i cittadini affinché condividano i propri semplici gesti.