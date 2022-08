BARI – Oltre una sessantina sono i bagnanti che ogni giorno utilizzano questo nuovo servizio e non si tratta solo di turisti. Anche molti baresi ne approfittano proprio per stare tranquilli a godersi la tintarella senza la preoccupazione di dover controllare i propri effetti personali. I numeri crescono poi nel fine settimana quando il numero degli utenti aumenta. Tutte le attività di manutenzione e allestimento del presidio sono state eseguite dai lavoratori della Multiservizi, così come a loro è affidata la gestione del servizio che sarà totalmente gratuito. gli operatori, presenti sulla spiaggia tutti i giorni, dalle 8-18, assicureranno la custodia dei beni anche nel rispetto di tutte le normative anti –covid.