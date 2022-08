CONVERSANO – Il Corteo Storico Multiepoca guidato dall’attore Beppe Convertini nel ruolo del Conte Giangirolamo II Acquaviva D’Aragona. Lo straordinario Giullar Cortese a cui ha dato voce e anima l’attore Gianluca Foresi. E circa 400 rievocatori storici provenienti da ogni angolo di Puglia e persino da fuori regione. La 7^ edizione dell’evento Le Notti della Contea si è chiusa con un finale di grande impatto e ospiti d’eccezione. A far da cornice al ritorno del Gran Corteo Storico c’erano, inoltre, le scene rievocative dedicate al duello, all’investitura di un cavaliere templare e alla rissa in taverna. In un’atmosfera senza tempo nel borgo di Conversano, all’ombra del maestoso maniero, è andato in scena un evento capace di proiettare il visitatore indietro nel tempo. “Le Notti della Contea” rientra nel cartellone di Borgo d’Estate del Comune di Conversano, ed è organizzata dall’associazione SensAzioni del Sud. Fondamentale il supporto degli sponsor che hanno permesso di coniare il “ducato apuliense”, moneta medievale messa a disposizione degli ospiti.