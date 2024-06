Apulia Basket Cup, doppio successo per la Puglia

A Ugento, nella seconda edizione del torneo, vincono entrambe le selezioni 2011, maschile e femminile

Puglia asso pigliatutto all’Apulia Basket Cup. Vincono entrambe le rappresentative, nella seconda edizione del torneo che da giovedì a domenica ha messo di fronte ad Ugento quattro selezioni maschili e altrettanti femminili della classe 2011. Stesso ordine per le due classifiche: prima la Puglia, seconda la Sicilia, terza la Calabria e quarta l’Umbria.

Ma al di là del risultati, è stata grande la soddisfazione di tutti i partecipanti, quasi 150 fra cestisti e membri degli staff, per essersi confrontati al PalaOzan “Tiziano Manni” a coronamento di una intensa stagione cestistica. Una bellissima esperienza anche per nove fra giovanissimi arbitri ed ufficiali di campo.

Il doppio quadrangolare è stato organizzato da Fip Puglia con la disponibilità e la collaborazione del Comune di Ugento, di Pallacanestro Ugento e di Caroli Hotels che ha ospitato le squadre in due strutture ricettive di Gallipoli. «Un bilancio nettamente positivo – osserva Francesco Damiani, presidente Fip Puglia –. Quattro giorni di bel basket e tanto divertimento per i 2011 di Puglia e di altre tre regioni, ragazze e ragazzi. Ringrazio i presidenti degli altri tre comitati per aver aderito all’iniziativa. Si trattava di un torneo amichevole ma siamo ovviamente contenti per la doppia vittoria che è un evidente segnale del buon lavoro portato avanti dai referenti tecnici Patella e Leopizzi e dai rispettivi staff».

Tre successi per la Puglia maschile che dopo aver superato nettamente i pari età di Umbria (113-43) e Calabria (98-35) l’ha spuntata anche sulla Sicilia (76-65). Esultano così Marco Barisciano, Luigi Brigida, Samuele Cerminara, Gabriele Cirulli, Onofrio Colella, Francesco Di Girolamo, Vincenzo Grassi, Stefano Leporale, Alessandro Mascialino, Tommaso Paparella, Flavio Silvestri e Andrea Vignone, allenati da Marco Petracca e Piersavio Spontella e seguiti dalla preparatrice Alessia Dioguardi.

Soddisfatto il referente tecnico maschile Dimitri Patella: «Era la prima vera esperienza perquest’annata che si era ritrovata solo in un paio di allenamenti, a livello regionale. Bravi i ragazzi a conoscersi e compattarsi subito dentro e fuori dal campo, dando ottimi riscontri. Questo è un percorso ancora all’inizio e che durerà fino a tutto 2025, dandoci la possibilità di metterci alla prova anche contro altre selezioni».

Percorso netto pure per la Puglia femminile che ha chiuso con ampi scarti contro Umbria (82-19), Calabria (88-17) e Sicilia (83-49). Nel gruppo allenato da Lorenzo Leopizzi e Luca Urbano e coordinato da dal dirigente Francesco Conforti, Alessia Adriani, Giorgia Cito, Simona Colavitto, Giorgia Gattullo, Elena Laricignola, Ilaria Magno, Ginevra Marinelli, Mia Mazzetto, Giulia Nardelli, Elena Pirolo, Fabiana Russo e Anna Salinari.

«Faccio i complimenti alle ragazze – rimarca il referente tecnico femminile Lorenzo Leopizzi – Non era semplice vincere questo torneo e soprattutto aggiudicarsi la gara decisiva con la Sicilia che è allenata benissimo e vanta fra l’altro molti prospetti interessanti. Per alcune delle nostre era l’esordio in selezione ma questo non si è visto, perché le ragazze si sono subito subito aiutate l’una con l’altra superando i momenti di difficoltà che capitano ad ogni partita. Brave le ragazze, bravo lo staff ad aiutarle a tirare fuori il meglio».

Torneo selezioni maschili

Puglia-Umbria 113-43

Sicilia-Calabria 68-42

Puglia-Calabria 98-35

Sicilia-Umbria 77-30

Calabria-Umbria 55-36

Sicilia-Puglia 65-76

Classifica torneo maschile: Puglia 6, Sicilia 4, Calabria 2, Umbria 0.

Torneo selezioni femminili

Puglia-Umbria 82-19

Calabria-Sicilia 30-62

Calabria-Puglia 17-88

Umbria-Sicilia 33-86

Calabria-Umbria 37-33

Sicilia-Puglia 49-83

Classifica torneo femminile: Puglia 6, Sicilia 4, Calabria 2, Umbria 0.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author