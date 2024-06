Basket B/Int, Dinamo Brindisi: Battista ancora preparatore fisico

Tra le varie conferma di questa stagione, la Brain Dinamo Brindisi è felice di annunciare quella di Vincenzo Battista in qualità di preparatore fisico della prima squadra.

Laureato in “Scienze dell’educazione motoria e sportiva”, Vincenzo, per tutti Enzo, è una colonna insostituibile nell’organico societario. Nel 2018 assume ufficialmente il ruolo di preparatore fisico della squadra, lavorando quotidianamente a stretto contatto con atleti e staff tecnico. Il “Prof” anche nel prossimo campionato guiderà la squadra per prepararla alla migliore condizione atletica.

Le parole di Enzo: “Dal 2018, ho sempre risposto positivamente alla convocazione dello staff dirigenziale dopo ogni campionato. Quando le sfide sono diventate più impegnative, ho confermato il mio impegno accanto all’allenatore e a tutti i membri dello staff. Mi sento parte integrante di questo progetto e di questa grande e coesa famiglia, che include dirigenti e soci e la Dinamo è diventata per me quasi una missione. Lavorare in squadra ripaga sempre e anche quest’anno non potevo dire di no a questa nuova e entusiasmante sfida insieme alla famiglia Dinamo. Non vedo l’ora di sentire nuovamente il sostegno appassionato dei nostri tifosi al PalaZumbo per un altro anno. Forza Dinamo!”.

Le dichiarazioni del GM Recchia: “La riconferma del professor Enzo Battista è la chiara volontà dello stesso di continuare a sposare un progetto che va oltre il discorso sportivo. Enzo, oltre ad essere uno straordinario preparatore atletico, è amato da tutti gli atleti perché si prende cura della loro forma fisica come fossero tutti figli suoi. Inoltre è con la nostra società da tanti anni ed è diventato un punto di riferimento per tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Buon lavoro prof!”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author