Anche il Fasano sonda Corvino: il ritorno in biancazzurro è possibile

Non solo Casarano, Team Altamura e Barletta: sulle tracce dello svincolato Vincenzo Corvino ci sarebbe anche il Fasano. Per il fantasista classe ’91 si sta scatenando una vera e propria asta di mercato fra alcune pugliesi del girone H di Serie D. Il Casarano continua ad essere in vantaggio su tutti, ma nelle ultime ore pare sia arrivato un nuovo affondo da parte del club del presidente Franco D’Amico. In forza ai biancazzurri della Selva, Corvino ha raccolto 121 presenze e realizzato 54 gol. Un dato che potrebbe aggiornarsi, in caso di fumata bianca.

