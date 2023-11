Casarano, nuovo affondo per Corvino

Il Casarano fa sul serio per Vincenzo Corvino. Il club del Presidente Maci in giornata ha affondato il colpo per arrivare all’attaccante ex Fasano, fresco di risoluzione di contratto con il Campobasso. In serata potrebbe esserci l’incontro decisivo. Resta alta la concorrenza di altri club di categoria.

