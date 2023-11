Team Altamura, prima Fasano poi Barletta: obiettivo fuga

ALTAMURA – L’obiettivo della Team Altamura è ormai conclamato, lo diciamo? No, meglio di no.

Anzi, chiamiamolo ancora sogno. Un sogno che va alimentato domenica dopo domenica, anche quando arriveranno nuovi momenti bui, in un campionato dalle mille insidie soprattutto quando meno te lo aspetti. I murgiani vivono un periodo d’oro, condito da tre vittorie ed altrettanti cleansheet consecutivi, ma adesso arriva il bello.

Al “D’Angelo” l’Altamura affronterà il Fasano in uno scontro diretto di altissima quota, le due squadre sono separate da tre punti, i biancazzurri della selva hanno perso la vetta proprio per mano dei biancorossi e non vivono un momento felicissimo dopo il grande avvio di stagione. Il Fasano ha pareggiato nel derby contro il Martina, un segnale di vita dopo il pesante k.o. di Gravina che può essere fonte di studio per Giacomarro, chiamato a colpire i punti deboli dei ragazzi di Tiozzo. Il 3-4-3 sembra ormai essere l’assetto consolidato, con una difesa, probabilmente, ancora in emergenza: le assenze di Errico e Petta pesano, ma solo sulla carta vista l’ottima tenuta delle ultime uscite. Gli esperti Bertolo e Mattera reggono il peso del reparto, mentre in avanti il tecnico potrà contare su Saraniti, nuova freccia in un arco pieno di certezze, su tutte Lattanzio e Loiodice, autori insieme di 9 reti e 5 assist fino ad ora. Senza dimenticare Kharmoud, in gol per la prima volta in stagione contro il Santa Maria Cilento.

Dopo il Fasano ci sarà il duro esame Barletta, i murgiani saranno attesi dai soliti 5000 del “Puttilli”, con la squadra di Ginestra reduce dall’altrettanto duro e sentitissimo derby della BAT contro la Fidelis. Un intreccio che può mutare, o confermare, gli equilibri ai vertici del Girone H. L’Altamura si gode il +3 dal gruppone delle seconde, ma guai a dilapidare questo patrimonio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp