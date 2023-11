Sirene dalla Premier League per Krstovic: piace al Manchester United

Sirene inglesi per l’attaccante del Lecce Nikola Kstovic, che stando a quanto riportato dal portale britannico “Team Talk”, sarebbe finito nel mirino del Manchester United. L’impatto del centravanti montenegrino con il campionato di Serie A è stato pressocché devastante: tre gol realizzati nelle prime tre presenze in giallorosso. Dalla sfida con il Genoa dello scorso 22 settembre il rendimento è un po’ calato, quantomeno in termini di gol, e nelle otto gare seguenti è andato a segno solo una volta (in casa, contro il Sassuolo).

Ad un mese e mezzo circa dall’apertura della finestra invernale di calciomercato, il Manchester United starebbe pensando proprio al classe 2000 come rinforzo del proprio reparto offensivo. Semplici rumors o reale interessamento? Difficile dirlo ora, ma ciò che è certo è che i Red Devils saranno costretti ad ascoltare le richieste del Lecce e di Pantaleo Corvino se vorranno anche solo sedersi a tavolino, per parlare del bomber ventitreenne.

