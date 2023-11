Potenza-Cerignola senza tifosi ospiti per ‘annosa acredine’

“Al fine di evitare gravi ripercussioni per l’ordine e la sicurezza pubblica”, in occasione della partita di calcio Potenza-Cerignola (serie C, girone C), in programma domenica prossima, 19 novembre, alle ore 18.30, il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia.

Nel comunicato diffuso dalla Prefettura potentina è specificato che “il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha posto all’attenzione dell’Autorità provinciale di Pubblica sicurezza di Potenza l’annosa acredine esistente tra le due tifoserie, sfociata in più occasioni in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, momenti di tensione si sono registrati non solo nell’ultimo incontro, che ha visto contrapporsi le due compagini sportive il 30 novembre dello scorso anno, ma anche in occasione della gara disputatasi il 9 settembre scorso a Potenza tra il Sorrento ed il Cerignola, quando un folto gruppo di tifosi del Potenza (presenti in città, perché la propria squadra non era impegnata in alcuna partita in quel giorno) aveva raggiunto lo stadio con l’intento di scontrarsi con i sostenitori pugliesi, e solo l’intervento delle Forze dell’ordine aveva impedito che le due tifoserie entrassero in contatto”.

