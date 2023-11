F.Andria-Barletta, Camicia: “Derby di categorie superiori, noi pronti”

BARLETTA – Ultime 48 ore prima di Fidelis Andria-Barletta. Il derby della BAT chiamerà a raccolta migliaia di spettatori per la sfida più attesa della 12^ giornata del girone H di Serie D. Prepartita in casa biancorossa affidato alle parole del DG Beppe Camicia, che come Ginestra è tra gli ex della partita.

