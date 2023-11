Vincenzo Corvino torna in Puglia: tre formazioni del girone H sulle sue tracce

Dopo una breve esperienza in forza al Campobasso, il fantasista ex Fasano Vincenzo Corvino è pronto a tornare in Puglia. Nel girone H di Serie D sarebbero tre le compagini pronte ad accoglierlo dopo la rescissione del contratto con i molisani: Casarano, Team Altamura e Barletta. Una vera e propria asta quella che si sta creando per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante classe ’91, autore di quattro gol e due assist in dieci presenze stagionali con addosso la casacca rossoblù.

Il Casarano, ad oggi, sembrerebbe in vantaggio rispetto alla altre pretendenti, ma non si escludono novità importanti nelle prossime ore. Un calciatore prezioso per la categoria è adesso ufficialmente svincolato, ma l’impressione è che non resterà senza squadra a lungo.

