Altamura, il k.o. con il Crotone chiude un trittico interno amaro

Un trittico casalingo amaro e senza gioie per l’Altamura: tre gare al “D’Angelo” in otto giorni, tre sconfitte ed eliminazione dalla Coppa Italia. Peggio non poteva andare, ma con l’attenuante di aver incontrato squadre di caratura superiore, in primis Avellino e Crotone, tra le big del Girone C. L’1-3 incassato dai calabresi ha chiuso un 2024 comunque storico per il calcio altamurano, resta però la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo due mesi da sogno. Per Di Donato situazioni che fanno parte del percorso di una matricola giovane ed alla ricerca di punti salvezza, le sue parole nel servizio.

