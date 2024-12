Cerignola, con la Juve Next Gen altro pari e rimpianti

Un pareggio beffardo sotto l’albero di Natale del Cerignola, l’amarezza per un’altra beffa casalinga, quella subita dalla Juve Next Gen, si mischia però alla consapevolezza di essere una grande squadra, capace di macinare gioco, dominare e far divertire, ma non sempre di vincere. Cinque pareggi nelle ultime otto gare, quattro maturati da situazioni di vantaggio, tre al “Monterisi”.

L’Audace chiude il suo 2024 prima della sosta quinta in classifica, a quota 35 punti ed alla pari di Potenza e Avellino. Una classifica che sa di rimpianti ma che a Giuseppe Raffaele piace comunque, le sue parole nel servizio.

