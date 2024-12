Trapani-Foggia 0-0: vince la noia al Provinciale

La partita tra Trapani e Foggia termina senza gol, con un deludente 0-0 che rispecchia la scarsa qualità delle azioni offensive. Entrambe le squadre hanno creato poco, con appena qualche tiro dalla distanza, ma senza mai riuscire a impensierire seriamente i portieri. Le difese sono state solide, impedendo qualsiasi tipo di pericolo nelle aree di rigore.

Per il Trapani, l’assenza della solita incisività di Facundo Lescano si è fatta sentire, l’attaccante argentino apparso poco brillante. Dall’altra parte, il Foggia ha sofferto la mancanza di un Murano non al meglio, con un attacco che ha faticato a rendere, soprattutto con Emmausso nel ruolo di falso 9, che non ha fornito una prestazione all’altezza.

LA CRONACA

90′ TRE MINUTI DI RECUPERO

89’TRAPANI IN AVANTI: destro dalla distanza di Bifulco con Perina che blocca in sicurezza.

89′ SOSTITUZIONE FOGGIA: esce Vezzoni, entra Carillo

88’AMMONITO Camigliano per il Foggia

87′ AMMONITO Bifulco per il Trapani

82′ SOSTITUZIONE TRAPANI: esce Carriero, entra Crimi

80′ SOSTITUZIONE FOGGIA: esce Emmausso, entra Murano

80′ SOSTITUZIONE FOGGIA: esce Mazzocco, entra Silvestro

78′ AMMONITO Spini per il Trapani

75′ FOGGIA AL TIRO: girata dalla distanza di Vezzoni con palla chd termina alta.

71′ SOSTITUZIONE FOGGIA: esce Orlando, entra Zunno

70′ PALO DEL TRAPANI: cross da destra di Ciotti, testa di Celiento che colpisce il legno.

65′ TRAPANI VICINISSIMO ALLA RETE! Cross per Lescano che va a tirare di testa a botta sicura, la palla termina di pochissimo al lato ma proteste veementi dell’attaccante che reclama di essere stato trattenuto. L’arbitro lascia proseguire.

62′ SOSTITUZIONE TRAPANI: esce Kanoute, entra Spini

59′ FOGGIA, PUNIZIONE INSIDIOSA: dai 30 metri ci prova MIllico con un destro a giro di poco lontano dalla porta difesa da Seculin.

56’FOGGIA ALLA CONCLUSIONE: Cross da sulla destra, non ci arriva Emmauso ma la palla va sui piedi di Mazzocco che sfodera un sinistro al volo con palla che termina di poco alta.

46’INIZIATA LA SECONDA FRAZIONE DI GIOCO

SOSTITUZIONE TRAPANI: esce Karic, entra Carraro

SOSTITUZIONE TRAPANI: esce Fall, entra Bifulco

Guasto all’impianto di illuminazione che si è spento, viene rimandato l’inizio del secondo tempo.

SECONDOTEMPO

45+1 Finisce il primo tempo: Trapani-Foggia 0-0

45′ UN MINUTO DI RECUPERO

44′ FOGGIA IN CONTROPIEDE: azione personale di Orlando che corre in contropiede palla al piede almeno per 50 metri, va al tiro con Seculin che para in presa bassa.

41′ AMMONITO Orlando per il Foggia.

40′ TRAPANI VICINO ALLA RETE: azione solitaria di Kanoute che passa per Ciotti, cross teso di quest’ultimo per Fall che di testa va vicino alla rete con palla che termina di poco al lato.

37’AMMONITO Mazzocco per il Foggia

31′ TRAPANI IN ATTACCO: Punizione pericolosa dI Benedetti con palla che passa per tutta l’area di rigore, ma è bravo Perina a sventare la minaccia e ad uscir di pugno allontanando la sfera

29′ AMMONITO Vezzoni per il Foggia.

23’OSPITI IN AVANTI: Ci prova Tascone con un sinistro che termina ampiamente al lato dalla porta difesa da Seculin

14′ GOL ANNULLATO! Sugli sviluppi del corner, annullato un gol al Foggia per fallo di Salines su Malomo

13′ FOGGIA PERICOLOSO: ottima azione personale di Orlando che la passa a Gargiulo che tira dai 25 metri con palla deviata provvidenzialmente in calcio d’angolo dalla difesa siciliana.

11′ PRIMO SQUILLO DEL TRAPANI: Errore di Gargiulo, la palla va sulla testa di Fall, assiste per Kanoute che tira da fuori area con palla che termina al lato.

1’INIZIATA!

PRIMO TEMPO

TRAPANI-FOGGIA 0-0

Trapani (3-4-3): Seculin 6; Celiento 6.5, Malomo 6.5, Silvestri 6; Ciotti 6.5, Karic 5.5, Carriero 6.5, Benedetti 6; Kanoute 5.5, Lescano 5, Fall 5.5. A disposizione: Ujkaj, Sabatino, Gelli, Marino, Udoh, Spini 6, Bifulco 5.5, Crimi SV, Carraro SV. All: Ezio Capuano

Foggia (4-3-3): Perina 6; Salines 5.5, Camigliano 6, Parodi 6, Vezzoni 6; Mazzocco 6, Gargiulo 7, Tascone 6.5; Orlando 5.5, Emmausso 5, Millico 6. A disposizione: De Simone, De Lucia, Silvestro6.5, Zunno 5.5, Murano SV, Ercolani, Da Riva, Carillo SV. All: Luciano Zauri.

ARBITRO: Niccolò Turrini (5) della sezione di Firenze . Assistenti: Vittorio Consonni di Treviglio e Marco Sicurello di Seregno. Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo.

AMMONITI: 29′ Vezzoni (F) – 37’Mazzocco (F) – 41’Orlando (F) – 78’Spini (T) – Bifulco (T) – Camigliano (F)

NOTE: recuperi 1-3 / Angoli 2-3

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author