Altamura, Giacomarro: «Prestazione ottima». Barletta in silenzio

BARLETTA – L’Altamura sbanca il Puttilli e il Barletta esce dal campo tra i fischi dei suoi sostenitori. Il 2-0 murgiano vale il consolidamento della vetta, mentre per i biancorossi certificano la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Andria.

La dirigenza barlettana sceglie di non parlare a margine del ko, nessun commento nemmeno da parte del tecnico biancorosso Ciro Ginestra. Si gode il successo Domenico Giacomarro: il tecnico ospite resta al comando del girone H di Serie D con i gol di Saraniti e dell’attesissimo ex Nicola Loiodice, uscito tra gli applausi del suo vecchio stadio.

«Penso si sia vista l’ottima prova difensiva dei nostri – spiega l’allenatore altamurano – avevamo ipotizzato che Ginestra potesse tornare alla difesa a tre affidandosi agli strappi di Caputo per Diaz. Mi sono fidato anche dei miei giocatori che conoscevano il mio collega, siamo stati bravi a disinnescare le loro manovre».

Giacomarro sottolinea anche le poche difficoltà avute: «Probabilmente il Barletta si è affidato a poche soluzioni offensive, l’Altamura è una squadra solida e compatta e per metterla in difficoltà servono più elementi in grado di cambiare le sorti della partita». Come ad esempio Loiodice, che ha chiuso la partita con il 2-0 nella ripresa: «È proprio uno di quei giocatori – conclude Giacomarro – ma è un giocatore dell’Altamura e ce lo teniamo strettissimo».

