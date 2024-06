Alimenti trasportati violando norme su salute consumatore, multato

Un uomo di Cerignola (Foggia) dovrà pagare una multa di 5.000 euro perché trasportava pane e altri prodotti da forno in violazione delle norme di tutela della salute del consumatore, a bordo di un furgone risultato non idoneo al trasporto di alimenti perché privo di autorizzazioni, e in violazione delle norme sul commercio itinerante.

L’ammenda è stata elevata nella mattinata di sabato 15 giugno dagli agenti della Polizia Locale che hanno fermato l’uomo mentre percorreva una strada a ridosso di piazza Trieste a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese.

Durante i controlli, gli agenti hanno poi accertato che pane, focacce, uova, taralli e panini erano stipati in sacchi in cartone oppure in contenitori in plastica, tutti privi di copertura. La merce è stata sequestrata e distrutta.

