Esce di casa per incontrare due amici, ma era una spedizione punitiva maturata nell’ambito dello spaccio di droga. Due arresti per tentato omicidio. Le indagini sono partite a seguito dell’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Trani, di un giovane con ferite da arma da taglio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il malcapitato – di origini tranesi – era uscito da casa alle 04:00 per incontrare i suoi amici, uno di 24 e l’altro di 30 anni, che lo attendevano per punirlo di un torto, che sarebbe maturato nell’ambito della gestione di affari connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo averlo colpito ripetutamente con un bastone e ferito con un coltello, i due aggressori sono scappati a bordo di un’autovettura, abbandonando la vittima che era riversa a terra e sanguinante. Nonostante le ferite però il giovane è riuscito a contattare i soccorsi che lo hanno trasportato urgentemente presso il locale Pronto Soccorso. Dopo l’ascolto della vittima, dei famigliari e di alcuni testimoni, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei due “amici” e arrestarli. I due aggressori rispondono di tentato omicidio – in concorso – e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

