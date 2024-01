Alessano, crollato il solaio dell’ex cinema

Un boato ha squarciato il silenzio nella serata di martedì ad Alessano, in provincia di Lecce.

Intorno alle ore 20 circa, in via Bari, è crollato il solaio dell’ex cinema Arcobaleno, che già da tempo è al centro dell’attenzione per via dello stato fatiscente in cui versa. Riguardo lo stabile, infatti, il sindaco Osvaldo Stendardo aveva firmato un’ordinanza di messa in sicurezza dell’immobile, chiuso ormai dalla fine degli anni Ottanta.

In seguito al crollo, che ha interessato l’interno dell’ex cinema, fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o cose.

Sul posto, per un sopralluogo sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che insieme agli agenti di Polizia Locale hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e inibire l’accesso ai luoghi per motivi di sicurezza. Nelle prossime ore, i tecnici dell’ufficio tecnico comunale, tramite un’ordinanza, dichiareranno l’inagibilità dell’edificio.

