Collepasso, brigadiere dei Carabinieri salva la vita ad un neonato

Una storia a lieto fine quella che ha avuto luogo a Collepasso, nella mattinata di martedì, ed il cui protagonista è Ivano Garzia, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, originario di Parabita, in servizio presso il Comando stazione della città del Sud Salento.

Garzia ed il collega, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, avevano notato agitazione da parte di alcune persone presso una farmacia del paese.

Un neonato, infatti, fortemente raffreddato, rischiava di morire per soffocamento, se non fosse stato per l’intervento del brigadiere, che ha immediatamente messo in atti le manovre di disostruzione pediatrica sul piccolo, salvando la vita al bambino.

A raccontare quanto accaduto è stata la sindaca Laura Manta in un post facebook. “Una bella notizia che merita un ringraziamento pubblico anche per sensibilizzare a frequentare i corsi di disostruzione delle vie aeree che, come in questo caso, possono salvare vite umane. – scrive – Al Brig. Garzia il mio ringraziamento e ai genitori del piccolo un abbraccio affettuoso”.

Parole di ammirazione e congratulazioni sono giunte anche dal primo cittadino di Parabita Stefano Prete.

