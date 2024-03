Al Gallipoli basta un gol del solito Munoz per battere la Gelbison al Bianco e conquistare tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Formazioni in campo con moduli speculari, 352 sia per Erra che per Cavallaro.

Dopo due minuti la Gelbison prova a rendersi pericolosa con Kosovan, cui calcio di punizione termina poco alto sopra la traversa.

La reazione del Gallipoli non tarda ad arrivare ed al 5’ Kapnidis pescato da Munoz conclude di testa al lato.

Da qui in poi inizia una vera e propria fase di studio, con i ritmi che si tengono particolarmente bassi e le due squadre che si preoccupano più attente a non sbagliare che ad osare.

Errore in disimpegno degli ospiti al 25’: Munoz va in percussione, salta Milan, ma l’estremo difensore rossoblù è bravo a concedere non più di un corner, sugli sviluppi del quale Monteleone trova ancora la risposta del portiere classe 2003.

Al 31’ Munoz va giù in area di rigore dopo un contatto con De Pace, il direttore di gara ferma il gioco per permettere il soccorso dell’attaccante spagnolo, ma non assegna il calcio di rigore che intanto chiedevano i salentini.

Al 36’ ci priva Miggiano con coraggio, ma la palla termina abbondantemente alta sopra la traversa.

Termina dopo un minuto di recupero un primo tempo non troppo divertente.

Il primo squillo della ripresa è campano: al 6’ Gagliardi ci prova ma senza fortuna.

Al 12’ Munoz prova ad andar via ma viene fermato sul più bello da De Pace, che rischia il rosso ma viene solo ammonito dal direttore di gara.

Mister Cavallaro vuole dare una scossa e con un doppio cambio getta in mischia Pissas e Mariano. Quest’ultimo appena entrato ci prova con un destro al volo che termina però in curva.

Il primo tiro nello specchio della Gelbison arriva al 24’: Manzo chiama Dima ad un semplice intervento

La contesa viene sbloccata pochi istanti più tardi dal solito Dani Munoz: mancino violentissimo ad incrociare e Gallipoli in vantaggio al 70’. Terzo gol consecutivo in casa per il centravanti spagnolo, che al Bianco segna praticamente sempre.

Al 33’ i salentini sfiorano il raddoppio con Pissas, Milan non ci sta e con un vero e proprio miracolo nega il 2-0 al centrocampista greco

Il Gallo si rannicchia nella propria trequarti per difendere il parziale e ci riesce anche nei cinque di recupero finali.

Tre punti d’oro per i salentini, che si portano a tre lunghezze dalla zona salvezza.

